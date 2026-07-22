Община Елена осигури транспорт за желаещите да преплуват река Дунав край Свищов

Община Елена отправя покана към всички любители на активния начин на живот да се включат в 68-ото масово преплуване на река Дунав, което ще се проведе на 25 юли 2026 г. (събота). Началото на инициативата, организирана от звено „Масова физкултура и спортна база” при Община Свищов, съвместно с БЧК, е от 08:00 часа в местността Паметниците край Свищов.

За улеснение на участниците Община Елена организира транспорт по маршрута Автогара Елена – с. Руховци – гр. Свищов. Автобусът ще потегли на 25 юли 2026 г. в 05:00 часа, за да осигури навременно пристигане до мястото на събитието. Масовото преплуване на река Дунав е традиционно спортно събитие, което събира участници от различни възрасти.

Любопитно е, че миналото лято отличия за най-малки участници в преплуването взеха 4-годишният Никола и 7-годишната Божидара Лазарови, които са брат и сестра.

Децата бяха част от най-многобройната група преплувала заедно река Дунав – 32 участници. Групата бе от град Елена и за поредна година взе наградата. Тя бе връчена на ръководителя на еленчани Велико Казанджиев, който пък бе отличен за най-многобройното си участие в масовото преплуване при Свищов – 58 пъти.

От град Елена бе и най-голямото семейство, взело участие в мероприятието. Това бе 5-членното семейство на Тодор Тодоров, които и през 2024 година бяха поощрени за своята сплотеност и споделеното преживяване заедно.