Панов се ядоса на „Енерго про“, привика ги за обяснения

Токови удари и непрекъснати спирани, тормозят жителите на общината, електроуреди масово изгарят

„Енерго Про” да вземе спешни и неотложни мерки за решаване на проблемите с тока в малките населени места от общината. Това изиска кметът на Велико Търново Даниел Панов от представители на енергийния оператор, с които проведе нарочна среща по темата.

Пред градоначалника бе поет конкретен ангажимент – до сряда вечер/22.06.2026 / да се възстанови в пълнота работата на електрическата подстанция в Русаля и да бъде пуснат изводът за средно напрежение в посока село Ресен. Това ще сложи край на честите прекъсвания на тока и на колебанията в напрежението в селата Ресен, Самоводене, Хотница, Никюп.

Два трафопоста вече са основно ремонтирани в с. Никюп, предстои реконструкцията на трето съоръжение.

За случаи на ниско напрежение по мрежата споделиха кметовете на селата Момин сбор, Ветринци, Шемшево, подобни оплаквания има и от всички села западно от Велико Търново. Даниел Панов настоя – енергийният оператор да започне нови проверки на електропреносната мрежа във всяко от селата и бързо да се подменят компрометирани съоръжения.