Показват изложба с машинни халюцинации, за които AI спира да възпроизвежда реалността

Изложбата „Генеративна фотография“ ще бъде представена в галерията на НЧ „Надежда“ във Велико Търново като част от фестивала „48 часа Варуша юг“. Тя ще бъде експонирана на 15 август от 10.00 часа.

Неин автор е архитект Димитър Караниколов, който е пътуващ фотограф. Изложбата „Генеративна фотография” представя серия изображения, които произлизат от негови фотографии на сгради. Кадрите първоизточник не са просто филтрирани или стилизирани, а изходен материал за генеративен процес, където архитектурата, атмосферата и пространствените детайли се интерпретират чрез машинни халюцинации и графична реконструкция.

Гличовете, деформациите и несъвършената геометрия са умишлена част от визуалния език – експеримент, в които AI спира просто да възпроизвежда реалността и започва да я трансформира и създава паралелни визуални светове.

Димитър Караниколов завършва архитектура в София, специализира в Ротердам и работи близо десетилетие в Лондон, първоначално в офиса на Norman Foster. По-късно създава студиото за архитектурни визуализации Meshroom.

От 2012 г. е базиран в България и отделя голяма част от времето си на фотографски експедиции по света, търсейки автентични места, хора и непознати перспективи със своя дрон. Работата му се движи в пресечната точка между архитектура, фотография и дигитално изкуство. Определя се не толкова като фотограф, а като артист, който използва фотография.

Носител е на наградата “Aerial Photographer of the Year” (Fine Art, 2020) и International Photography Awards (2019, 2022). Негови кадри са публикувани в National Geographic, Lonely Planet, Fubiz и Designboom. Има 8 самостоятелни изложби и е автор на фотожурнала „Истории от Планетата Земя”.

Михаил МИХАЛЕВ