Полицията с пореден удар срещу наркоразпространението

При беседа с него той признал за укрити 30 топчета марихуана и отвел полицейските служители в тревиста местност край бивша лимонадена фабрика, където предал торбичка с топчета. В същото време криминалистите извършили проверка на друг негов съгражданин, в когото също е намерена листна маса.

Проверени са още две лица, известни на полицията и двамата в условията на изтърпяване на условни присъди за идентични престъпления.

В хода на проверката е установено, че последните двама преди броени дни са закупили 100 грама марихуана и уговорили първите двама срещу заплащане на да я разпределят на дози и да я подготвят за разпространение. При последвали претърсвания са иззети общо 30 топчета от подготвената за разпространение марихуана, електронна везна и около 2 грама вещество на бучки, реагиращо при полеви наркотест на амфетамин.

Четиримата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство. Работата по доказване на престъпната дейност на лицата продължава под наблюдението на Окръжна прокуратурата.

Веселина АНГЕЛОВА