Представители от Педагогическия факултет се завърнаха от интензивна програма по „Еразъм+“ в Гърция

Представители на Великотърновския университет участваха в смесената интензивна програма по „Еразъм+“ „Критичната грамотност в училище: насърчаване на демократичното участие и образованието за правата на човека“ организирана от Университета в гръцкия град Патра.

Програмата се проведе с два виртуални компонента и присъствена част в периода от 6 до 10 юли. Координатор на програмата бяха проф. Нектарио Стелаки и неговият екип от университета в Патра. В обучението участваха студенти и преподаватели от университети от Гърция, България, Италия, Румъния, Полша и Малта.

Великотърновският университет бе представен от доц. д-р Катя Симеонова и студентите Кристина Кондева, Сияна Дрохлева, Карина Цвяткова, Цветелина Ангелова, Далия Симеонова и Мартина Иванова от образователните програми „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика и чужд език“ редовно обучение.

Участието на представители на Педагогическия факултет е поредното доказателство за активното международно присъствие на Великотърновския университет и за стремежа му да подготвя бъдещи учители, които съчетават професионална компетентност с ангажираност към демократичните ценности, чувствителност към човешките права, културата на диалог и съвременните образователни практики.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: ВТУ