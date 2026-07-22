Реликви на над 8 века от Трапезица експонираха в Областна администрация

Изключителни археологически находки представиха в кабинета на областния управител Марин Богомилов. Те са открити при проучвания на средновековната крепост „Трапезица“ – един от символите на столичния Търновград.

Експонатите бяха поставени в специална витрина от специалисти на Регионалния исторически музей, като това е част от дългогодишната традиция за популяризиране на културно-историческото наследство на региона.

Сред представените ценности се откроява реликвариен кръст – енколпион, открит през 2018 г. в апсидата на църква № 3. Той е бил съхраняван в специално изсечена в скалата малка запечатана камера, разположена зад постамента на олтарната маса. Според археолозите кръстът е бил поставен като реликва за освещаване на храма. Изработен е от бронз, покрит с позлата и украсен с емайл. Той датира от XII-XIII век. Релефните изображения върху него включват Разпятие Христово, Богородица Оранта и медальони с двупоясни светци в краищата на раменете. Безценният артефакт представлява нагръден реликвар, съдържащ частица от Честния Голготски кръст, на който е бил разпнат Иисус Христос.

Заедно с него бе изложен и нагръден бронзов кръст, открит на същото място. Той се отличава с трапецовидни рамене, завършващи с по две елипсовидни гранули и голям релефен медальон в центъра. Върху хоризонталното рамо са гравирани огледално обърнати съкращенията IC XC (Иисус Христос), а на вертикалното – NH KA (побеждава), което прави находката изключително рядка и ценна за науката.

Поставянето на уникалните експонати във витрината беше извършено в присъствието на областния управител Марин Богомилов и на заместник-директора на Регионалния исторически музей доц. д-р Миглена Петкова.

Двамата подчертаха значимостта на тези артефакти като доказателство за богатата духовна и културна история на Търновград и за високото майсторство на средновековните български бижутери.

„Традицията в кабинета на областния управител да се сменят културно-историческите ценности през определен период е изключително важна. Тя напомня на всички ни за корените и приемствеността, а тези реликви свидетелстват за величието на старата българска столица“, заяви областният управител Марин Богомилов.

Експонатите ще останат във витрината в рамките на следващите няколко месеца, след което ще бъдат сменени с други културни ценности, съхраняващи паметта за древната история на Велико Търново и региона.