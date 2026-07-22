Сметната палата поиска отстраняване на кмета на Г. Оряховица

Председателят на комисията Иван Илиев: „До 3 дни се събираме, ще спазим закона“

„СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФИЦИЦИАЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА В 3-ДНЕВЕН СРОК СЛЕДВА ДА ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА за прекратяване пълномощията на кмета“, заяви председателят на комисията Иван Илиев пред „Борба“.

Той посочи, че е длъжен да следва закона и да изпълни разпореждането на Върховната одитна институция на България. Изтъкна, че още не е получил известието.

От Сметната палата обаче уведомиха, че са сезирали ОИК Горна Оряховица за предприемане на необходимите действия за отстраняването на градоначалника Николай Рашков. До безпрецедентния случай в железничарския град се стигна, след като две съдебни инстанции потвърдиха, че кметът е в конфликт на интереси.

„След уведомяването Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица трябва да прекрати предсрочно пълномощията на кмета и с указ на президента да се насрочат частични избори.

Сметната палата ще приеме решение да сезира и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) за извършването на проверка за установяване дали има съответствие между доходите и придобитото имущество на Николай Рашков, като проверката е за 10 години назад. Този акт се основава на Закона за отнемане на незаконно придобито имущество“, гласи официална позиция на институцията.

Припомняме, че миналата седмица Върховният административен съд окончателно излезе с решение за конфликт на интереси при кмета.

„Установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност, освен когато с Конституцията, Устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка или специален закон е предвидено друго (чл. 124, ал. 1 от Закона за Сметната палата)“, посочват още от контролния орган.

Дотук се стигна след организиран от Община Горна Оряховица търг за продажба на 8 терена с обща площ над 8000 кв. м в мандата на предишния кмет през 2023 г. Наддаването бе спечелено от фирмата на Николай Рашков „Мирвана“ ООД, а впоследствие той прехвърля дяловете на своята майка, за да седне на кметския стол. След обжалване, поради неспазване на сроковете по тръжната процедура заповедта за обявяване на компанията за купувач на поземлените имоти влиза в сила на 16.11.2024 г., т.е. малко след встъпването му в длъжност като градоначалник. Дружеството изпълнило задължението си да заплати цената на имотите. В същото време заместник-кметовете, назначени през предходния мандат, вече били напуснали и Общината нямала новоназначени такива. При тази ситуация Рашков злощастно положил подписа си на договора с „Мирвана“ ООД, с което нарушил правилата. Нарушение обаче нямаше да има, ако бе подписал някой от заместниците му, уточняват юристи.

Комисията за противодействие на корупцията приема, че това е конфликт на интереси, тъй като самият той е бил управител и съсобственик на капитала на фирмата една година преди датата на избирането му за кмет.

„Относно възраженията на Рашков за това, че действията му са в изпълнение на решение на Общинския съвет, който е фактически органът по разпореждане със собствеността, ВАС приема, че същите са неоснователни, защото „нито едно имуществено благо не би могло да „напусне“ общинския патримониум само с акт на съответния съвет, без разпоредителното действие на кмета, свързано както с издаване на заповед, така и със сключването на договор“, гласи още позицията на Сметната палата.

Галина ГЕОРГИЕВА