сряда, юли 22, 2026
Последни:
СвищовСпорт

„Студентите” удариха 19- годишните младежи на “Бейтар” в контролен мач

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

„Академик” (Свищов) победи с 4:2 младежкия тим на “Бейтар” U19 (Йерусалим) в контролна среща, изиграна днес в Правец.

„Студентите“ бяха по-добрият отбор през по-голямата част от двубоя и напълно заслужено стигнаха до убедителния успех.

Тимът на Цветомир Младенов премахна интригата още до почивката. Кристиян Иванов, Благовест Ленков и Митко Русанов опънаха по веднъж мрежата на съперника и полувремето завърши при убедителното 3:0. След почивката се разписа и Светлин Кралев.

Гостите от Израел успяха единствено да намалят изоставането си с две попадения в заключителните минути на срещата.

Подготовката на “Академик” продължава по план в Свищов, като отборът се готви за старта на новия сезон в Северозападната Трета лига.

 

Вижте още

За 17-и път „Калоян-92“ е N 1 в българския конен спорт, конкурс, червено вино и кебапчета за Тодоровден в Арбанаси

БОРБА БГ 163 четения 0

Ранни голове на гостите от Сандански решиха срещата в Горна Оряховица, продължила 100 минути

БОРБА БГ 194 четения 0

„Янтра” (Драганово) с нов треньор и екипировка

БОРБА БГ 130 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *