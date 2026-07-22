„Студентите” удариха 19-годишните младежи на “Бейтар” в контролен мач

„Академик” (Свищов) победи с 4:2 младежкия тим на “Бейтар” U19 (Йерусалим) в контролна среща, изиграна днес в Правец.

„Студентите“ бяха по-добрият отбор през по-голямата част от двубоя и напълно заслужено стигнаха до убедителния успех.

Тимът на Цветомир Младенов премахна интригата още до почивката. Кристиян Иванов, Благовест Ленков и Митко Русанов опънаха по веднъж мрежата на съперника и полувремето завърши при убедителното 3:0. След почивката се разписа и Светлин Кралев.

Гостите от Израел успяха единствено да намалят изоставането си с две попадения в заключителните минути на срещата.