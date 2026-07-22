Световен шампион търси помощ от Общината, за да защитава славата на В. Търново в Токио

Световният шампион по канадска борба Петър Роглев, който ръководи Armwrestling club – ЕТЪР В. Търново, се обръща към Община Велико Търново за помощ.

Отборът се нуждае от 1000 евро, за да участва в Световното първенство по канадска борба в Токио през септември.

Парите ще бъдат използвани за самолетни билети, като по този начин тимът ще замине в пълен състав и ще има всички шансове отново да издигне Велико Търново и България до световния връх.

Въпросът беше разискан по време на заседание на Постоянната комисия по проблеми на гражданското общество. Общинският съветник Михаил Михалев предложи Общината да отпусне сумата от 1000 евро и припомни, че наскоро отборът е спечелил поредните си отличия, като Петър Роглев е завоювал три европейски титли.

Председателят на комисията Стилян Найденов направи аналогия с друг известен спортист, а именно Магомед Рамазанов, който също беше подпомогнат от Община Велико Търново, а след това стана първият великотърновски състезател с олимпийско злато от игрите в Париж през 2024 г.

Екип „Борба“