Училищата започнаха кампанията си за набиране на учители, търсят в цялата област

Училищата в област Велико Търново започнаха кампанията си за набиране на учители преди новата учебна година. Обявите са публикувани в сайта на Регионалното управление на образованието, където традиционно през лятото те се удвояват.

Доста учители търсят в СУ „Вичо Грънчаров“ в Горна Оряховица. Там търсят да назначат учител по английски език, учител по биология и здравно образование, учител по испански език и учител в група за целодневна организация в начален етап.

В Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски” в Павликени имат обяви за учител „Машини с ЦПУ“, учител по философия и ГО, учител по руски език, учител по български език и литература, възпитател в общежитие и шофьор на автобус.

Двама учители търсят и в Спортното училище „Георги Живков“ във Велико Търново. Там имат нужда от учител по български език и литература, както и от учител по история и философия. В училището трябва да назначат и възпитател за общежитието.

В ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ във Велико Търново са публикували обява за учител по химия и учител за целодневна организация на учебния ден. В школото търсят да назначат и лектори по испански език и изобразително изкуство.

В ОУ „Димитър Благоев“ във Велико Търново имат нужда от учител по математика, учител по природни науки и училищен психолог. В СУ „Владимир Комаров“ търсят учител по професионална подготовка в социалните дейности.

Лектори по музика, математика и изобразително изкуство трябва да назначат в СУ „Г. С. Раковски“ във Велико Търново, а в ОУ „Христо Ботев“ търсят завеждащ административната служба и хигиенист.

Учител по компютърни системи и технологии, математика и физика търсят в ПГЕ „Александър Степанович Попов“. Учител по конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил пък търсят в ПГ по моден дизайн.

Детските градини в областта също набират кадри. В ДГ „Соня“ в Сухиндол трябва да назначат помощник-възпитател. В новата детска градина „Болярчета“ са обявени 6 места за учители, помощник-възпитател, психолог и огняр.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: Пиксабей