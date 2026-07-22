Вдигнаха въздушната линейка заради 3-годишно дете във Велико Търново

3-ГОДИШНО ДЕТЕ В КРИТИЧНО СЪСТОЯНИЕ БЕШЕ ТРАНСПОРТИРАНО С МЕДИЦИНСКИ ХЕЛИКОПТЕР ОТ МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ ДО СОФИЯ. Спешната спасителна мисия беше изпълнена на 21 юли, след като при малкия пациент са настъпили усложнения след оперативно лечение.

Въздушната линейка кацна на болничната вертолетна площадка малко след 9:15 ч. и излетя около час по-късно.

От Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха съобщиха, че сигналът за необходимост от авиомедицинско транспортиране е подаден до Координационната централа. Поводът е усложнение след перфорация на апендикс.

Детето е превозено до болничната вертолетна площадка на УМБАЛ „Св. Екатерина“, поето е от екип на Центъра за спешна помощ в София и транспортирано до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

В същия ден спешните медици са реализирали по въздух още 3 мисии у нас.

Галина ГЕОРГИЕВА