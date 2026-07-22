Веселин Маринов зарадва многобройната публика на юбилейния си концерт в Летния театър в Горна Оряховица

Веселин Маринов събра тази вечер в Летния театър в Горна Оряховица многобройна публика.

Концертът е част от юбилейното му лятно турне „Ти си любовта“, посветено на 45 години творческа дейност.

Публиката посрещна изпълнителя с аплодисменти още в началото на концерта.

Част от дамите сред почитателите на естрадния певец бяха облечени специално за повода в жълти рокли, символ на едноимената песен.

В Горна Оряховица съм, за да ви благодаря за всичко онова, което преживяхме през годините и за всичко онова, което ни предстои от тук нататък.

Добре дошли на моя концерт под надслов „Ти си любовта“, защото животът продължава, а с него и любовта, каза в приветствието си към публиката Веселин Маринов.

„Ти си любовта“ бе и първата песен, която той изпя за своите почитатели.

В програмата по време на юбилейния концерт прозвучаха едни от най-популярните песни на Веселин Маринов, с които той владее публиката вече 45 години.

„Лятна жълта рокля“, „Сняг“, „Да се събудиш до мен“, „Жена на балкона“, „Няма да ти дам да остарееш“, „Горчиво вино“, „За теб, Българийо“ и още много други хитове вдигнаха горнооряховската публика на крака.

Горна Оряховица беше поредният град от националното турне на изпълнителя „Ти си любовта“.

Обиколката из страната започна в Плевен и продължи през Пловдив, Стара Загора и Габрово.

След Горна Оряховица програмата продължава с концерти в Русе – на 22 и 23 юли, Шумен – на 24 юли, Албена – на 25 юли, Варна – на 27 и 28 юли, Каварна – на 29 юли, Созопол – на 1 август, и Бургас – на 6 август.

Договор за медийно партньорство между БТА и Веселин Маринов бе подписан на 20 април между генералния директор на Агенцията Кирил Вълчев и естрадния изпълнител.