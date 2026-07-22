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20 диви животни бяха спасени във Великотърновско за месец

Галина Георгиева 42 четения 0 Comments

ОБЩО 20 ДИВИ ЖИВОТНИ СА ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩ СЛЕД НАМЕСАТА НА ЕКСПЕРТИТЕ НА РИОСВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЮНИ.

Сред тях са 18 млади екземпляри от защитени видове, които са изпратени са възстановяване в Спасителния център в Стара Загора.

През изминалия месец в инспекцията са постъпили два сигнала за бедстващи бели щъркели. Единият е намерен в землището на Ресен и не можел да лети, а другият – в Първомайци – паднал от гнездото.

След проверка и оглед на място птиците незабавно са транспортирани в Стара Загора.

От РИОСВ отчитат висока гражданска активност при подаване на сигнали за пострадали и нуждаещи се от ветеринарна помощ защитени животни. Благодарение на обществената ангажираност, много екземпляри получават своевременно лечение и възможност след възстановяване да бъдат върнати в естествена среда.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

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