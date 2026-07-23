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"Етър ВТ"
Спорт

„Докато можем, “Етър” ще се чува навсякъде!“, обявиха от Ултра Фронт Боляри

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Пътуване до Несебър и активна подкрепа на “Етър ВТ” в събота в мача с едноимения местен тим готвят великотърновските феновете. „Виолетовите“ стартират сезона с гостуване на новака във Втора лига ОФК „Несебър“ на 25 юли от 18:30 часа.

„В събота тръгваме за Несебър в подкрепа на един треньор и неговите момчета, които всеки ден работят здраво, за да заслужат уважението ни и да израстнат като спортисти и личности! Тая година сме решили да не калесваме никой. То и няма смисъл… Всички знаете, къде е ,,Ивайло” и къде ще гостуваме после: ако смятате, че отбор, изграден изцяло от млади български момчета, повечето от които боляри, е достоен за подкрепа – елате! Ако ли не – изчакайте докато отново станем шампиони… Гостуванията не са това, което бяха, но докато можем, ,,Етър” ще се чува навсякъде!“, обявиха от Ултра Фронт Боляри.

 

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