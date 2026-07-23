Деца режат краката си на плочките в общинския плувен басейн

Близо четвърт век не му е правен ремонт, облицовката пада, показали се арматури

Общинският плувен басейн в СУ „Емилиян Станев“ се нуждае от спешен ремонт, защото спортуващите деца режат краката си от плочките, сподели треньорът Петко Шатров, който от 1991 г. подготвя плувци в старата столица, а от две години е част от Управителния съвет на Клуба по водна топка.

Той изрази притесненията си на заседание на Постоянната комисия по спорта, децата и младежта в местния парламент.

„Поради наложителните ремонти на плочките и тези, които липсват, децата се режат постоянно и ние сме станали като медицински пункт. Като се оттласнат от стената, тя е стъклокерамика, и се режат. Даже имаше жалба и от родител“, обясни Петко Шатров.

„Чашата на басейна, което е най-важното за едно такова съоръжение, е много компрометирана. Последният ремонт беше през 2007 година, оттогава се мъчим да закърпваме положението, като подмазваме, съответно падат плочките и дори вече има пробив в самата араматура на чашата“, сподели опасенията си Петко Шатров. По думите му са идвали представители на специализирана фирма от Габрово, които са изразили мнение, че ако стане пробив на чашата, ремонтът на съоръжението ще стане много сложен. Има проблеми и с котела, остарели кранове, които не държат, но за сметка на това има нови душове, които от един месец се използват от децата.

Във Велико Търново няма басейн с олимпийски размери, затова Петко Шатров подготвя състезатели по водна топка до 16-годишна възраст, тъй като водното съоръжение в СУ „Емилиян Станев“ отговаря само на тези изисквания.

„Басейните в СУ „Емилиян Станев“ и „Радиото“ са на повече от 50 години.

Трудно е като поддръжка и функциониране. При новите съоръжения в Хасково разходите са свити, а и новите дават много по-големи възможности. Изградиха се много комплекси и в малки населени места: Полски Тръмбеш, Павликени, Ямбол, Шумен, Сливен“, поясни Петко Шатров.

По думите му изграждане на басейн с олимпийски размери е възможно, но издръжката му би струвала 1 млн. евро на година.

„Ходихме наскоро в Бургас, където е най-добрият басейн. Платихме по 3 евро на дете. Тук чувам някакви баснословни суми от рода на 7 евро и на 12 евро, което е непосилно за повечето граждани и родители“, обясни още Петко Шатров.

В момента тече ремонт на басейна във Великотърновския университет. Чашата му е напълно реновирана с фолио. Изграждат се бордовете, където имаше течове. Очаква се съоръжението да заработи през септември. Басейнът във висшето учебно заведение отговаря на изискванията за провеждане на международни мачове по водна топка, тъй като разполага с дълбочина от 2,20 метра.

Михаил МИХАЛЕВ