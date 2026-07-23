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“Етър ВТ” представи отбора с видео от историческия хълм Трапезица

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“Етър ВТ” представи уникален клип, с който промотира отбора преди началото на първенството във Втора лига. Видеото е заснето на историческия хълм Трапезица по време на снимките, с които бяха представени новите екипи на “болярите”, и отново е дело на Светослав Лазаров.

“Не е просто футболен клуб! Това е гордост, традиция и семейство! “Етър” е история, която се предава от поколение на поколение! А любовта към “виолетовите” никога не угасва!”, е посланието в края на клипа.

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