“Етър ВТ” представи отбора с видео от историческия хълм Трапезица

“Етър ВТ” представи уникален клип, с който промотира отбора преди началото на първенството във Втора лига. Видеото е заснето на историческия хълм Трапезица по време на снимките, с които бяха представени новите екипи на “болярите”, и отново е дело на Светослав Лазаров.

“Не е просто футболен клуб! Това е гордост, традиция и семейство! “Етър” е история, която се предава от поколение на поколение! А любовта към “виолетовите” никога не угасва!”, е посланието в края на клипа.