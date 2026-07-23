Стелиян Добрев и Ангел Мартинов пропускат мача в Несебър, завърна се Радослав Найденов

Реферът Любослав Любомиров ще ръководи гостуването на „Етър ВТ“ в Несебър на едноименния тим от първия кръг в първенството на Втора лига. Мачът е в събота, 25 юли, от 18:30 часа. Асистент- съдии са Драгомир Димитров и Йордан Гошев, четвърти е Димо Димов. Любослав Любомиров направи силен предишен сезон и започна настоящия начело на ранглистата на арбитрите в елита, а в първия кръг ръководи двубоя „Спартак“ /Варна/- ЦСКА 1948, завършил 2:2.

Тръгваме за победа, обявиха от клуба. Отборът ще пътува за Несебър в деня на мача. Извън групата все още са халфът Стелиян Добрев и вратарят Ангел Мартинов, но завръщането им се очаква скоро. В отбора вече е халфът Радослав Найденов, който след дълго лечение на контузия записа първи минути в посредната проверка срещу „Севлиево“.

„Етър ВТ“ започва сезона във Втора лига със запазен състав от млади състезатели и две попълнения, като средна възраст е едва 22.3 години. Единствената раздяла бе с нападателя Стивън Стоянчов, чийто наем от „Левски“ изтече. Новите попълнения са: Стивиян Макавеев – централен нападател, привлечен от състава на ОФК „Севлиево“ и Мартин Борисов- дефанзивен полузащитник, който пристига от школата на столичния гранд „Левски“.

Летните проверки започнаха в Правец с тежка загуба с 6:0 срещу шампиона „Левски“ (София). Последва гостуване на друг водещ тим – „Лудогорец“ (Разград), в което етърци инкасираха 7 гола, но пък вкараха цели 4. След това бе записана победа нада „Ботев“ (Пловдив) с 1:2 в Коматево.

Още по-силен бе мачът срещу „Черноморец“ (Бургас), игран в Стара Загора и спечелен с 3:1. В последната си лятна проверка на стадион „Ивайло“ „Етър ВТ“ се наложи над ФК „Севлиево“ с 8:0. Дебютиралият в края на миналото първенство Цветомир Цанев стана голмайстор на тима в летните контроли с общо 5 попадения.

За Втора лига са картотекирани 26 футболисти, почти половината от които са продукт на собствената школа.

Първото домакинство на стадион „Ивайло“ ще бъде регионално дерби срещу „Янтра 2019“ (Габрово) на 3 август, което ще се предава директно в ефира на Диема Спорт.