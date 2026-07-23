Над 600 нарушители са санкционирани във Великотърновско за 4 дни, всеки шести е бил пешеходец

Над 600 нарушения са санкционирали служители на Областна дирекция на МВР – Велико Търново за четири дни. От 16 до 19 юли в региона е проведена специализирана акция за контрол на пътното движение. Проверени са 1272 автомобила и 1517 граждани.

Установени са 604 нарушения, от тях с акт са санкционирани 37, а с фиш – 565. 115 от глобените са пешеходци.

“Санкционирани са 20 неправилно пресичащи граждани, един пресичащ на червен сигнал на светофарната уредба и 61 – на нерегламентирани за целта места. Двама водачи са глобени за отнемане предимство на пешеходец”, обобщават от полицията.

Акциите ще продължават в следващите месеци и дни. От Областната дирекция на МВР са категорични, че ще са безкомпромисни към нарушителите. Целта е да се намали пътно-транспортния травматизъм, да се научим, че правилата са, за да спазват и че дисциплината на пътя, спасява човешки живот.

Веселина АНГЕЛОВА