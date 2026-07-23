Напусна ни именитият археолог доц. д-р Павлина Владкова

Напусна ни именитият археолог доц. Павлина Владкова. Тъжната новина съобщи кметът на Никюп Йорданка Атанасова.

„С дълбока скръб и разбито сърце, съобщавам на всички, че тази нощ ни напусна доц. д- р Павлина Владкова. Поклонението е утре – 24.07.2026г. – петък, от 10.00 ч в параклиса на гробищен парк Велико Търново“, написа в профила си кметът на селото.

Доц. Павлина Владкова беше свързана с Никюп като дългогодишен ръководител на археологическите проучвания. Сериозен отпечатък оставя и в римския лагер Нове, както и в Античния керамичен център в Павликени, където е работила с Богдан Султов.

Професионалният ѝ път е свързан с Регионалния исторически музей във Велико Търново, където постъпва на работа през 1980г.

През 2018 г. доц. Павлина Владкова беше отличена с наградата „Златен век“ – печат на цар Симеон Велики- златен“ за приноси си в развитието на националната култура.

Екипът на „Борба“ изказва съболезнования на близките.