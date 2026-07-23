Обновиха улица с 47 фиданки лирово дърво и 38 физокарпуса

Една от най-натоварените улици в Павликени придоби завършен вид, след като беше изцяло обновена и отворена за движение. Става въпрос за „Трети март“, на която вече има положена и хоризонтална маркировка.

„Реконструкция и рехабилитация беше извършена на участъка от кръстовището на ул. „Трети март“ с ул. „Атанас Хаджиславчев“ до ЖП гара Павликени. Ул. „Трети март“ е част от републиканската пътна мрежа и има ключова важност в движението на МПС в Павликени и общината, тъй като е една от основните входно-изходни артерии на града“, сподели кметът на Павликени инж. Емануил Манолов.

Подменена е асфалтовата настилка на пътното платно, реконструирани са тротоарните настилки, обновени са хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация.

Осигурено е и ново озеленяване. Засадени са 47 бр. лирово дърво “Liriodendron tulipifera” и 38 бр. физокарпус “Physocarpus diablo”. Преди да започне реконструкцията, бяха подменени водопроводната и канализационната мрежа, което беше изпълнено през миналите години.

Проектът се реализира с държавно финансиране от Инвестиционната програма за общински проекти за 2025 г., осигурено целево чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Михаил МИХАЛЕВ