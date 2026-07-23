Обява от Община Велико Търново

О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О

Обява

По реда на чл. 120, ал. 1 от НРПУРОИ

Със Заповед № РД 22-1592/21.07.2026 г. на Кмета на Община Велико Търново са обявени публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти общинска собственост, както следва:

І. Да се организират и проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост, както следва:

Част от имот – частна общинска собственост – място № 32 от Схема за разполагане на преместваеми обекти (павилиони) за гр. Велико Търново, по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на Община Велико Търново, намиращо се в гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска“, попадащо в УПИ I от кв. 120 по плана на града, поземлен имот с идентификатор 10447.514.80 (едно нула четири четири седем точка пет едно четири точка осем нула) по КККР на гр. Велико Търново, актуван с АЧОС № 6609/05.09.2018 г., а именно част от имота, представляваща терен с площ 24,00 (двадесет и четири) кв.м., с предназначение: за разполагане на преместваем обект (павилион) за търговска дейност, за срок от 5 (пет) години, при начална тръжна цена 173,00 евро (сто седемдесет и три евро) / 338,36 лв. (триста тридесет и осем евро и тридесет и шест евроцента) на месец с включен ДДС. Част от имот частна общинска собственост – място № 42/24 от Схема за поставяне на преместваеми обекти за гр. Велико Търново по чл. 56 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на Община Велико Търново, находящи се в гр. Велико Търново, микропазар „Бузлуджа“, попадащо в УПИ II от кв. 622 по плана на града, поземлен имот с идентификатор 10447.515.369 (едно нула четири четири седем точка пет едно пет точка три шест девет) по КККР на гр. Велико Търново, актуван с АЧОС № 4582/20.11.2008 г., съгласно виза от 15.07.2026 г. на Главния архитект на Община Велико Търново, представляващо терен с площ 12,00 кв.м., с предназначение: за разполагане на преместваем обект (павилион) за търговска дейност, за срок от 5 (пет) години, при начална тръжна цена 95,00 евро (деветдесет и пет евро) / 185,80 лв. (сто осемдесет и пет лева и осемдесет стотинки) с начислен ДДС на месец.

IІ. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, както следва:

Част от имот публична общинска собственост – място № 37 от Схема за разполагане на преместваеми обекти (павилиони) за гр. Велико Търново, по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на Община Велико Търново, находящо се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“, попадащо в улична регулация, до стр. кв. 136 по плана на града, поземлен имот с идентификатор 10447.514.86 по КККР на гр. Велико Търново, съгласно виза от 03.06.2026 г. на Главния архитект на Община Велико Търново, представляващо терен с площ от 81,00 (осемдесет и един) кв.м., с предназначение: за разполагане на преместваем обект (павилион) за търговска дейност, за срок от 5 (пет) години, при начална тръжна цена 580,00 евро (петстотин и осемдесет евро)/ 1 134,38 лева (хиляда сто тридесет и четири лева и тридесет и осем стотинки) на месец с включен ДДС.

III. Да се организират и проведат публични търгове с явно наддаване за почасово отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, както следва:

Част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Мария Габровска” № 7 (ДГ „Иванка Ботева“), актуван с АОС № 339/25.02.1998 г., представляващ: Физкултурен салон, разположен на първи етаж в сградата на Детска градина „Иванка Ботева“ с полезна площ на помещението 75,00 кв. м., при начална тръжна цена 7,92 евро (седем евро и деветдесет и два евроцента) / 15,49 лв. (петнадесет лева и четиридесет и девет стотинки) с начислен ДДС на час, за срок от 3 (три) учебни години, при следните условия:

1.1. За занимания по Киндиру /Kindyroo/, с график: сряда от 16:00 до 17:00 ч.

Част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Стара планина” № 22 (ДГ „Здравец“), актуван с АОС № 184/08.04.1996 г., представляващ: част от междинно преходно помещение „Тунела“, разположено в сградата на Детска градина „Здравец“, с полезна площ 50,00 кв. м., при начална тръжна цена 6,60 евро (шест евро и шестдесет евроцента) / 12,91 лв. (дванадесет лева и деветдесет и една стотинки) с начислен ДДС на час, за срок от 3 (три) учебни години, при следните условия:

2.1. За занимания на Вокално-театрална формация, с график: сряда от 11:00 до 12:00 ч. /две групи по 30 минути/.

Търговете да се проведат на 12.08.2026 г. в Голяма зала в сградата на Община Велико Търново последователно от 13:30, 13:45, 14:00, 14:15 и 14:30 часа.

Стъпка на наддаване: 10% (десет процента) от началната тръжна цена за съответния обект.

Тръжни документации за търговете се получават в сградата на Община Велико Търново, стая № 420, телефон за контакт: 062/619-420/ до 12:00 часа на 11.08.2026 г., след заплащането им в размер на 50,00 евро (петдесет евро) /97,79 лв. (деветдесет и седем лева и седемдесет и девет стотинки) в „Общинска Банка“ АД – ФЦ гр. Велико Търново по следната сметка на Община Велико Търново: IBAN BG 36 SOMB 9130 3124 7580 00, BIC: SOMBBGSF.

Депозитни вноски за участие в търговете в двукратен размер на първоначалната тръжна цена за съответния имот се внасят до 12:00 часа на 11.08.2026 г. в „Общинска банка“ АД – ФЦ гр. Велико Търново, по следната сметка на Община Велико Търново: IBAN BG97 SOMB 9130 3324 7580 01, BIC: SOMBBGSF.

Допълнителна информация за търговете и условията за тяхното провеждане може да бъде получена на тел.: 062 619 420.

Целият текст на заповедта е публикуван https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/predstoyashti-targove-i-konkursi