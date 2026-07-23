Разследват как гараж се е превърнал в сервиз за коли под терасите на 6-етажен блок

В случая са намесени и общински служители

Жители от великотърновския квартал „Чолаковци“ пропищяха заради новоизградени гаражи на улица „Райчо Николов“ 3. Тяхното строителство беше одобрено с решение на местния парламент, а общинските съветници гласуваха единодушно с цел справяне на проблемите с паркирането и организацията на движението в града.

Одобрено е изграждането на осем клетки, като местата за тях са разиграни на търг, организиран от община В. Търново. Впоследствие обаче в процедурата се явява бащата на общинарка, взема три места и прави халета, в които се ремонтират автомобили и шумът е невъобразим. За това сезираха Постоянната комисия „Проблеми на гражданското общество и борба с корупцията“ няколко граждани, които от трибуната разкриха и фрапиращи факти. Според тях в част от гаражите изобщо не се поставят автомобили, като по всяка вероятност се извършва търговска дейност.

По думите им има изграден сервиз и през целия ден се чуват силни шумове, а част от терасите са закрити от новия обект. „Странно е организиран и самият търг. Никой от живущите не знаеше за него, а и в обявлението не е посочен номер, а само името на улицата – „Райчо Николов“. Логично, в процедурата участва бащата на общинска служителка, както и лице, което изобщо не живее тук“, коментира Гергана Георгиева, която е една от потърпевшите.

С решение на комисията Община Велико Търново ще трябва да извърши проверка за това дали действително в халетата се извършва търговска дейност, има ли реална смяна на предназначението на имотите и дали се ползват по функционалността си – като гаражи. Освен това комисията настоява да се посочи дали гаражите имат необходимото отстояние от блока и дали са с нормални размери. За това е поставен и срок от един месец, след което случаят ще бъде предаден на НАП и прокуратурата.

Екип „Борба“