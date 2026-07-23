Студент по медицина доброволно трупа стаж в общинска болница

19-ГОДИШНИЯТ АНДРЕЙ БРАТОЕВ, КОЙТО СЛЕДВА МЕДИЦИНА, НАПЪЛНО ДОБРОВОЛНО ПРЕМИНАВА СТАЖ в Отделението по хирургия на МБАЛ „Св. Иван Рилски“.

Второкурсникът в МУ Варна от две седмици посещава общинската клиника и черпи опит и вдъхновение от специалистите в звеното.

Андрей е възпитаник на ПМГ „Васил Друмев“, където завършил паралелка с профил „Биология и химия“. След това започва обучение по медицина държавна поръчка.

„Вече две седмици посещавам отделението като стажант и присъствах на осем операции. Бях на лапароскопска операция на жлъчка, на апендектомия, на индиректна херния, на премахване на атероми“, споделя бъдещият лекар.

По думите му винаги се е увличал по хирургията и този дял от медицината представлява голям интерес за него. Не е изключено да избере и такава специализация.

„Всички операции, на които присъствах, бяха успешни, а пациентите са добре и нямат проблеми. Ще остана тук до средата на август. Този стаж ще ми е много полезен“, споделя студентът.

Второкурсникът изрази възхищение от работата на д-р Пламен Маринов и д-р Бранимир Мичев, които работят усърдно за повишаване на качеството на медицинската грижа в отделението.

Галина ГЕОРГИЕВА