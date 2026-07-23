Три титли за „Трапезица 1954“ от Държавното първенство по коло ориентиране

Три златни, сребърен и два бронзови медала спечели великотърновският клуб „Трапезица 1954“ от Държавното първенство по коло ориентиране. Състезанието, организирано от Българска федерация по ориентиране и СКО „Пловдив“, се проведе от 17 до 19 юли в Хисаря. В продължение на три дни състезателите премериха сили в спринт, дълга дистанция и щафети, предлагайки много оспорвани битки.

Росен Христов завоюва индивидуално титлата при Мъже 17, а Александър Апостолов е шампион при Мъже 60.

Щафетата на „Трапезица 1954“ при М17, в състав Михаил Ковачев, Георги Мицов и Росен Христов, също стъпи на върха на почетната стълбичка.

Женската щафета на великотърновския клуб в елитната група се окичи със сребърни медали. Мария Дикова, Йоана Атанасова и Елица Атанасова отстъпиха само на съперничките си от „Север“ /Плевен/.

Бронзови медали индивидуално взеха Мария Дикова при Жени 17 и Кристиян Петков при Мъже 12.