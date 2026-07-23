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Търсят доброволци за каталогизиране на книги в читалище „Надежда“

Михаил Михалев 56 четения 0 Comments

Библиотеката на читалище „Надежда“ във Велико Търново отново има нужда от доброволци. Камари с книги очакват да бъдат категоризирани и подредени.

„Ако имате свободен час между 9.00 и 18.00 ч. в работни дни – направо идете на място. Става бавно, но какво по-хубаво от това да прекара човек известно време в нещо полезно и без да си гледа телефона. Залата е прохладна и ще намерите със сигурност интересни книжни съкровища“, гласи обявата, която се разпространява в социалните мрежи.

Културната институция започна преглед и категоризация на книгите си. Преди месец набираше доброволци и за ремонт на хранилището. Там се съхраняват безценни екземпляри, някои от които са на няколко века.

Най-старите книги в колекцията датират от 16-и и 18-и век, което ги прави съкровища на над 300 години. Библиотеката на културната институция има 412 старопечатни книги и 12 ръкописа.

Михаил МИХАЛЕВ

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