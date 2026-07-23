Велико Търново ще има карта на почвеното здраве, която ще помага за озеленяването в града

60 почвени проби заминаха за лабораторен анализ в Италия

СТАРАТА СТОЛИЦА ЩЕ РАЗПОЛАГА С ДЕТАЙЛНА КАРТА НА ПОЧВЕНОТО ЗДРАВЕ, КОЯТО ЩЕ ПОМАГА ЗА ПОДДРЪЖКАТА НА ПАРКОВЕ, избора на растителни видове и адаптацията на градската среда към климатичните промени.

Това става възможно благодарение на участието в мащабния проект ECHOsoil, реализиращ се по програма „Хоризонт Европа“.

Под ръководството на местния ECHO посланик Роман Рачков, който е агроном, специалист по тропично и субтропично земеделие и дългогодишен експерт по интегрирана и биологична растителна защита, доброволци събраха 60 почвени проби от Велико Търново и региона. Кампанията обхвана градски паркове, междублокови пространства, зелени пояси, речни тераси край река Янтра, земеделски територии, горски масиви и планински райони.

Всяка проба е взета по единна европейска методика – с точно GPS позициониране, специализирани почвени сонди и първичен теренен анализ на органолептични показатели, структура, влажност и др. След това материалите са подготвени за транспортиране при контролирани условия до високотехнологични лаборатории в Италия.

Там учените ще извършат подробни физико-химични, микробиологични и ДНК анализи. Ще бъде изследвано и разнообразието на микроорганизмите в почвата, способността й да задържа вода, както и наличието на тежки метали и други замърсители.

Резултатите от проучването ще имат пряко приложение за ОП „Зелени системи“. Данните ще покажат кои райони са по-застрашени от засушаване, къде е необходимо различно подхранване на растителността и кои терени са изложени на по-високо замърсяване. Това ще позволи по-прецизно планиране на поливането, торенето и избор на растителни видове, подходящи за отглеждане в съответните райони.

Нещо повече, данните ще бъдат прецизна основа за вземане на информирани управленски решения за опазване на околната среда.

След обработката на информацията от анализа Велико Търново ще се нареди сред пионерните европейски градове с детайлен профил на почвеното здраве, поставяйки науката в пряка служба на гражданите и зелената инфраструктура на града.

Галина ГЕОРГИЕВА