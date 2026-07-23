Започва записването за свободните места във Великотърновския университет

Записването за свободните места във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ след второто класиране започва на 23 юли в 8.30 часа, съобщиха от учебното заведение.

Записването се извършва в Ректората на ВТУ и ще продължи до изчерпване на свободните места. От университета предупреждават, че това става лично или чрез нотариално упълномощен представител.

Необходимите документи са оригинал и 1 копие на дипломата за средно образование, лична карта и 1 копие от нея. При записването се заплащат първата семестриална такса и административна такса в размер на 65 евро.

Актуална информация за свободните места и специалностите се публикува всеки ден на страницата на университета.

„Ако искате да бъдете част от академичната общност на Великотърновския университет, очакваме ви“, призовават от ВТУ.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ