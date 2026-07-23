Зелено сирене, „Бял мъж“ и търлян боб с естрагон опитаха участниците в Международния семинар по български език

Уникални български ястия опитаха участниците от различни държави в Международния летен семинар по български език и култура, който се организира и провежда във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

По време на „Вечерта на българската кухня“ гостуваха уникални пазители на българския вкус и традиция. Един от тях беше Цветан Димитров, биолог от село Черни Вит, възродил прочутото зелено сирене. Това е единственото по рода си сирене на Балканите със 100 процента естествена плесен.

Сред гостите беше и Деян Любенов, майстор готвач, който издирва, съхранява и възстановява стари български рецепти, предимно с местни продукти.

Гостите представиха рецепти, истории и вкусове, които разказват за българските традиции и културната ни памет. По време на срещата се водиха разговори за изгубени продукти, забравени техники и за българския дух, съхранен в храната. Те представиха ястия по рецепти от 1926 година, традиционен търлян боб с естрагон, както и ястието „Бял мъж“, типично за района на Стара планина.

Събитието премина с голям интерес и въодушевление сред участниците в семинара. То се превърна в истинско пътешествие из кулинарната памет на България и показа, че храната е не само вкус, а също история, идентичност и традиция.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: ВТУ