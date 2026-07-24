Бивше кино става мултифункционален център с галерийна зала

Бившето кино в Лясковец ще бъде превърнато в мултифункционален център, съобщи кметът Васил Христов по време на работна среща с областния управител Марин Богомилов.

Сградата ще бъде преобразувана в модерен административно-културен център с галерийна зала. Кметът уточни, че първоначалната идея за спортна зала е отпаднала поради несъответствие с изискванията, но е осигурен алтернативен терен, за който ще се търси публично-частно партньорство.

Друга идея е Социален комплекс на ул. „Младост 2“, като вече е изготвен е проект за енергийна ефективност и вътрешен ремонт на сградата. Подготвя се и проект за изграждане на козирка и трибуни на местния стадион.