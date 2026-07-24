Щафетата на СКО „Чумерна 83“ /Елена/ със сребро от Държавното по коло ориентиране

Сребърни медали спечели щафетата на СКО „Чумерна 83“ /Елена/ от Държавното първенство по коло ориентиране, проведено в района на град Хисаря. Цветелина Стоянова, Фейза и Яна Василева станаха вицешампионки при девойките до 17 години.

Индивидуално Яна Василева и Цветелина Стоянова са четвърта и пета при Жени 17 на спринт. В същата дисциплина Ева Недялкова е шеста при Жени 12, а Иван Иванов е осми при Мъже 14. На дълга дистанция Цветелина Стоянова е пета, а Яна Василева- осма.

„В надпреварата клубът беше представен от седем състезатели, които демонстрираха отлична подготовка, спортен дух и достойно представиха Елена.

Поздравления за всички за труда, постоянството и достойното представяне на държавния шампионат! Желаем на младите ни спортисти още много бъдещи успехи!“, обявиха от еленския клуб.