Минерални води бликат нахалост в областта, няма кой да ги управлява

Водата в област Велико Търново е достатъчно, но няма добре подготвени кадри, които да управляват природните ресурси,

заяви известният експерт в областта на сондажите инж. Кирил Парашкевов при среща с областния управител Марин Богомилов.

Двамата проведоха работна среща. Основна тема на разговора бяха критичните проблеми с водоснабдяването в региона и намирането на устойчиви решения за преодоляването им.

Инж. Кирил Парашкевов, който разполага с богат архив от документация и притежава солиден опит в изграждането на сондажи за минерални и питейни води в цялата страна, направи цялостен анализ на хидроложката обстановка във Великотърновска област.

Той представи конкретни данни за направените сондажи в различните населени места, както и за наличните водни запаси, като очерта ясни мерки за действие, които биха гарантирали водоподаването без режими.

Експертът беше категоричен, че причината за критичното положение не е липсата на вода, а редица управленски пропуски и недостиг на квалифицирани кадри. Сред посочените от него проблеми са неподдържаната ВиК мрежа, запушените дренажи, както и използването на неподходящи тръби и помпи.

„Вода има достатъчно, но няма подготвени хора, които да управляват правилно тези природни богатства.

В цялата област има находища на минерални води с температура около 50 градуса, които са изключително подходящи за отопление на оранжерии и други съоръжения. Ако се използват разумно, това ще привлече сериозни инвеститори“, коментира инж. Парашкевов.

Той акцентира и върху потенциала на водите от преливника на язовир „Александър Стамболийски“, като подчерта необходимостта те да бъдат насочвани по напоителните канали за земеделски нужди. В този контекст той постави и въпроса за промяна в Закона за водите, тъй като в момента регламентът позволява за напояване да се използва единствено вода от река Дунав, което поставя стопаните, ползващи други водоизточници, в риск от санкции.

Специалистите инж. Парашкевов и Тихомир Касаков бяха единодушни, че проблемите пред Великотърновска област не са изолирани, а са идентични с тези в много други региони на България.

В заключение на срещата областният управител Марин Богомилов и двамата експерти се договориха за следващи конкретни стъпки. Беше взето решение да бъде свикана работна среща с бивши инженери от „ВиК Йовковци“, които познават отлично местната водна инфраструктура и могат да предоставят работещи и доказали се във времето експертни решения за справяне с водната криза в региона.

Снимки: Областна администрация