От 1 януари догодина се въвежда почасово изчисляване на трудовия стаж, реши парламентът

Отхвърлено бе предложението на Мартин Димитров от „Демократична България“ допълнителните възнаграждения за членове и ръководители на органи, избирани изцяло или частично от Народното събрание, да не надвишават една брутна месечна работна заплата годишно.

Парламентът определи при ползване на данъчното облекчение за деца по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2026 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи, да е 3067,75 евро за едно ненавършило пълнолетие дете. За две – 6135,50 евро; при три и повече ненавършили пълнолетие деца – 9203,25 евро. При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по този закон сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи, е 6135,50 евро.

Не бе прието предложението на „Продължаваме промяната“ за по-висок размер на приспаданата сума – вместо 3067,75 евро да е 6000; вместо 6135,50 – 12 000 евро; 9203,25 евро – 18 000 евро. ГЕРБ-СДС предложиха, но мнозинството отхвърли, съответно 4908,40 евро; 9816,80 за второ дете и 14 725,20 – при трето. За четвърто и всяко следващо ненавършило пълнолетие дете – в размер на 19 633,60 евро.

В Закона за предучилищното и училищното образование беше отменена разпоредбата, която казваше, че средствата от държавния бюджет за финансиране на дейности в системата на предучилищното и училищното образование се планират ежегодно в размер не по-нисък като сума и като процент от брутния вътрешен продукт спрямо заложеното в държавния бюджет за предходната година.

С промени в Закона за вероизповеданията за едно самоопределило се към съответно вероизповедание лице се предвижда субсидия в размер, не по-малък от 7,7 евро. Досега сумата беше 20 лв.

Парите за семейството са замразени, намалявате и парите за църквата, коментира Асен Василев от „Продължаваме промяната“.

НС прие още ресорният вицепремиер до 15 септември т.г. да разработи предложение за нормативни промени за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и преминаване на дейността ѝ към Държавна агенция „Архиви“.

Мартин Димитров от „Демократична България“ посочи, че се предлага закриване на комисията по досиетата, която до момента се е забавила и не е проверила министрите, зам.-министрите, което, по думите му, е „интересна практика“.

Отхвърлено беше предложението на „Възраждане“ за закриване и на Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на личните данни, Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за регулиране на съобщенията, Съвета за електронни медии, Комисията за енергийно и водно регулиране, Държавната комисия по сигурността на информацията,

Парламентът реши да не се прилага автоматизмът при определяне на заплатите на военните и цивилните от системата. Те запазват основните си месечни възнаграждения, индексирани при условията и по реда на т.нар. удължителен закон до приемането на държавния бюджет за 2026 г. Същото важи и за МВР и НСО.

БТА, София (24 юли 2026) Народното събрание провежда редовно заседание. Депутатите гласуват на второ четене държавния бюджет за 2026 г. На снимката: министърът на туризма Илин Димитров (вляво) и заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев. Снимка: Никола Узунов/БТА (ЛФ)

БТА