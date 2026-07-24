Правят кръгово движение при изхода на Лясковец

Кръгово движение е планирано за изграждане при изхода на Лясковец, стана ясно от работна среща на областния управител Марин Богомилов с кмета Васил Христов.

Проектът е в средносрочните планове на Общината и ще се реализира съвместно с Агенция „Пътна инфраструктура“, тъй като се пресичат общински път и второкласен републикански път II-53 Поликраище – Елена. Очаква се по този начин движението да бъде улеснено.

Общината не спира и с проектите за подобряване на пътната мрежа и водоснабдяването, а кметът Христов подчерта, че

няма населено място в общината, което да е с режим на водата.

Подписан е договор за финансиране на ремонт на ул. „Васил Левски“ – от началото на Лясковец, посока Велико Търново, до пресечката с Детска градина „Радост“. По линия на Държавен фонд „Земеделие“ предстои частична подмяна на водопровод за село Мерданя.

Кметът отчете готовност на проекти за подмяна на водопровод във високия край на Лясковец по улиците „Ивайло“, „Кирил и Методий“, „Бенковски“, „Раковски“, „Петър Оджаков“, „Велчева завера“, „Павел Календжи“, „Добри Ганчев“ и други.

След приключване на подмяната на водопроводи в общината предстоят дейности по асфалтиране на улици в селата Добри дял, Джулюница и Драгижево. Приоритет на общината е да продължи с асфалтирането и в останалите населени места след подобряване на водната инфраструктура.

Сред обектите, по които се работи активно,

са реновиране на читалище „Развитие – 1894“ в Драгижево, както и изграждане на отоплителна система в първи корпус на СУ „Максим Райкович“ – Лясковец.

Предстои ремонт на физкултурен салон към училище „Петко Рачев Славейков“ в село Джулюница, осъществявано с трансгранично финансиране по програмата Interreg Румъния – България. Има проектна готовност и сключено споразумение за спортна площадка в село Драгижево по инвестиционната програма на общината, като предстои реализирането му.

Общината настъпва и в сектор „Сигурност и хигиена“.

„От два месеца Лясковец премина на собствено сметосъбиране чрез общинското предприятие, а не с частна фирма. Закупени са 5 нови камиона (3 за смет и 2 за уборка) и множество нови контейнери“, посочи градоначалникът.

Кметът Христов отчете още, че в селата сметта вече се извозва 4 пъти месечно вместо досегашните 3. Изградени са над 50 видеокамери в град Лясковец, като през следващата година системата ще бъде разширена поетапно и в селата.

Като належащ проблем беше откроена

нуждата от нощно патрулиране на територията на общината за гарантиране на спокойствието на гражданите.

По време на срещата кметът Васил Христов изрази притеснение от забавяне на плащанията по инвестиционната програма, но изрази надежда, че с приемането на държавния бюджет разплащанията ще бъдат възобновени.

„Активно търсим финансиране за реализирането на изброените проекти както от държавата, така и от други национални и международни източници. Нашата цел е устойчиво развитие и по-добър живот за хората в общината“, заяви кметът Христов.

Областният управител Марин Богомилов изрази подкрепата си за инициативите на общинското ръководство и заяви, че ще съдейства за разрешаване на административните и финансовите затруднения пред приоритетните проекти.