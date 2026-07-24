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Образование

80 чужденци от 28 държави танцуваха български хора във ВТУ

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80 чужденци от 28 държави и 4 континента танцуваха български хора във Великотърновския университет.

Пред Ректората на учебното заведение за ръце се хванаха участниците от Международния летен семинар по български език и култура.

Те останаха очаровани от българските ритми и магията на родния фолклор.

В чест на Международния семинар те изписаха с телата си цифрата „49“, която показва поредното издание на значимото културно и образователно събитие.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: ВТУ

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