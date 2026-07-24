Благотворителен концерт в Лясковец ще набира средства за лечение на 8-годишно дете

Малкият Велизар се нуждае от операция, за да се движи без болка

ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ЛЯСКОВЕЦ СЕ ОБЕДИНЯВА, ЗА ДА ПОМОГНЕ ЗА СЪБИРАНЕТО НА СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ на 8-годишния Велизар Василев от Добри дял. На площад „Възраждане“ ще се състои благотворителен концерт на 24 юли от 19:00 ч. под мотото „От деца за деца“. На сцената ще се изявят талантливи малчугани, а целта е да се осигури финансова помощ за предстояща операция на момченцето.

Събитието се организира от Вокално студио „Кантисимо“, Фестивал „Алея на вдъхновението“ и с подкрепата на Община Лясковец.

Малкият Велизар е роден с вроден еквиноварус. Още докато е 3-месечно бебе, преминава първата си операция, а на годинка – втората. И двете са проведени в България. След това му е извършена и хирургична интервенция в Турция. Семейството успява да покрие разходите за всички тези медицински процедури.

Сега обаче се налага нова реконструктивна операция, която ще даде шанс на детето да направи следващите си крачки по-уверено и с по-малко болка. Сумата за бъдещата интервенция е непосилна за родителите и затова започна кампания по набиране на средства.

Желаещите да подкрепят лечението на Велизар могат да дойдат на благотворителния концерт. В събитието ще участва вокално студио „Кантисимо“ – Горна Оряховица, вокална формация „Войс тайм“ – Велико Търново, школата по народно пеене към НЧ „Напредък – 1869“ – Горна Оряховица, музикална школа „Stringendo“ – Кубрат, вокална школа „Music Sounds“ – Велико Търново, сдружение „Анна-Фолкарт“ – Дряново, музикална школа „Елита“ – Велико Търново. Освен тях на сцената ще се изявят вокално-драматична школа „Мамма Миа“ – Горна Оряховица, вокална школа „По ноти“ – Търговище, танцова школа „Ритъм“ – Лясковец, и таекуондо клуб „Кондор“ – Горна Оряховица.

При неблагоприятни метеорологични условия концертът ще се проведе в Народно читалище „Напредък – 1870“ – Лясковец.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на града да станат част от благородната инициатива. Всяко дарение, независимо от размера му, ще бъде крачка към по-доброто бъдеще на Велизар.

Галина ГЕОРГИЕВА