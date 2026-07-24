Част 1: Истинският Киргизстан започва където свършва асфалтът

Пътешественикът Георги Илиев е роден във Велико Търново. Завършва средното си образование в Старопрестолна гимназия по икономика, а висшето в – Икономически университет Варна. Работи в София в сферата на счетоводството и финансите. Запален планинар и пътешественик, талантлив фотограф и сладкодумен разказвач, Георги не спира да търси трудни и малко известни маршрути в България и по света. Преди 4 години “Борба” публикува впечатляващия му пътепис за Фарьорските острови. След това той успя да реализира една от големите си мечти – Антарктида. Сега в няколко поредни броя разказът му ще ни отведе в Киргизстан…

Девет дни. Почти 2000 километра. Безброй часове по черни планински пътища. Нощувки в юрти. Десетки километри на кон. Изкачване до почти 4000 метра надморска височина. В една държава, за която преди това знаех толкова малко.

Понякога най-силните пътувания не са до местата, за които мечтаеш с години, а до онези, от които не очакваш почти нищо.

Преди да замина, знаех само основните факти за страната – че по-голямата част от територията й е планинска, че тук се издигат величествените Тян Шан и Памир-Алай, че хората все още пазят номадските си традиции и че конят е неизменна част от живота им. Очаквах красиви гледки.

Не очаквах обаче Киргизстан да остави толкова силен отпечатък в мен.

Още след първите дни започнах да усещам, че това няма да бъде поредното пътуване, след което ще се върна с хубави снимки и приятни спомени.

Има нещо в тази страна, което трудно може да се обясни или покаже в няколко красиви кадъра. Защото как да опишеш силата на планините, сякаш недокоснати от човека; хората, които посрещат непознатия с неподправена доброта; усещането, че животът тук все още се движи според ритъма на природата, а не според часовника.

Един от най-често задаваните ми въпроси след завръщането беше

как организирахме това пътуване.

Избрахме да се включим в група, организирана от местна киргизстанска агенция, специализирана в планински обиколки из Тян Шан. Това се оказа най-доброто решение.

Освен че излезе значително по-изгодно, отколкото ако бяхме резервирали през българска агенция, организацията беше на изключително високо ниво. Всичко беше изпипано до най-малкия детайл транспортът, маршрутът, настаняването, храната и грижата за всеки участник. Водачите ни бяха млади, усмихнати, дружелюбни и винаги готови да помогнат. Говореха добър английски, а руският, както бързо разбрахме, е почти задължителен в тази част на света. Бяхме общо осемнадесет души – двама българи, една германка, трима азербайджанци и останалите руснаци. Само след няколко дни непознатите хора се превърнаха в компания, с която споделяхме дългите часове в микробуса, вечерите край огъня, умората след преходите и радостта от всяка следваща гледка. Понякога най-хубавите разговори се раждат именно там, където няма телефонен обхват.

Нашето пътешествие започна рано сутринта в Бишкек.

Столицата на Киргизстан не се опитва да впечатлява с показност. Тя е спокойна, зелена и някак непретенциозна.

Когато имаш твърде малко време, за да видиш един град, трябва да посетиш пазара му. Най-известният и най-голям пазар в Бишкек е Ош Базар (Osh Bazaar). Той е разположен в западната част на града и е сред най-оживените тържища в цяла Централна Азия. От него могат да се купят традиционни дрехи, изделия от филц, сушени плодове, ядки, пресни подправки, местни сирена, месо и красиви сувенири.

Истинският Киргизстан обаче започва извън града.

След като напуснахме Бишкек, асфалтът постепенно остана зад нас, а пред очите ни започна да се разкрива една съвсем различна страна. Тук се намира една от най-впечатляващите планински системи на Земята – Тян Шан, чието име означава “Небесните планини”. Именно тук се извисява и Дженгиш Чокусу, известен още като Пик Победа – най-високият връх в Киргизстан (7439 м).

Колкото повече се отдалечавахме от столицата, толкова по-драматичен ставаше пейзажът. Следващата спирка беше проходът Kalmak-Ashuu, откъдето за първи път видяхме езерото Сонг-Кул. След часове път изведнъж пред нас се откри огромна високопланинска равнина, в чието сърце лежеше едно от най-красивите езера в Централна Азия.

На близо 3016 метра надморска височина Сонг-Кул изглежда безкрайно. Зелените пасища се сливат с хоризонта, а по тях спокойно пасат стотици коне. Тогава за първи път усетих, че вече сме попаднали в истинския Киргизстан. Именно тук беше първата ни нощувка в традиционен лагер от юрти. Нямаше лукс. Нямаше удобства, които приемаме за даденост. Имаше тишина, чист въздух и гледка към езерото, която трудно може да бъде описана с думи. И някак това беше напълно достатъчно.

Вечерта, малко преди слънцето да се скрие зад планините, се качихме за първи път на коне. Това не беше просто разходка. Предстоеше ни сериозно яздене през следващите дни и затова отделихме време, за да свикнем с конете, да упражним основните команди и да добием увереност в седлото.

Не мога да кажа, че бях напълно спокоен – все пак никога преди не бях яздил толкова продължително. Но да се движиш бавно по брега на Сонг-Кул, докато слънцето залязва зад планините и осветява тревите със златиста светлина, е момент, който трудно се забравя. Вечерта завърши край лагерния огън.

Над нас беше едно от най-звездните небета, които някога съм виждал. Без светлинно замърсяване. Без шум. Само тишината на планината. И точно тогава започнах да си давам сметка защо номадската култура е оцеляла толкова дълго. Това не е туристическа атракция. Това е начин на живот.

На следващата сутрин напуснахме Сонг-Кул и поехме към една от най-отдалечените части на страната. Маршрутът ни мина през 33 Parrots Pass – място, което се посещава само при добри метеорологични условия. Планините постепенно ставаха все по-сурови, а пътищата все по-диви. Предстояха ни още часове по черни пътища, но вече никой не бързаше. Бяхме разбрали нещо важно: в Киргизстан самият път е част от преживяването.

(Продължава в следващия брой)

Георги ИЛИЕВ