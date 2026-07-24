Дубълът на “Етър ВТ” със загуби в Разград и Попово

Две продени загуби в контролни срещи като гост притърпя вторият отбор на “Етър ВТ”. „Виолетовите“ първо отстъпиха с минимално 2:1 при гостуването на “Лудогорец-3” в Разград в сряда.

Стана интересен двубой, в който треньорите дадоха шанс за изява на всичките си футболисти.

Атила Сакалъ откри резултата за домакините, а малко след това Един Стефанов удвои. “Виолетовите” върнаха до края едно попадение, след като Калоян Ненчев се разписа от пряк свободен удар за финалното 2:1.

Тази вечер етърци паднаха с 5:1 в приятелска среща с „Черноломец“ в Попово. Мартин Ковачев откри за домакините. Калоян Ненчев възстанови равенството. Капитанът Беадир Беадиров отново даде аванс на тима от Североизточната Трета лига и при този резултат, съперниците се оттеглиха на почивка. След нея, Беадиров се разписа още веднъж. До края още два гола отбеляза Георги Колев.