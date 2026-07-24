петък, юли 24, 2026
Последни:
Спорт

Дубълът на “Етър ВТ” със загуби в Разград и Попово

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Две продени загуби в контролни срещи като гост притърпя вторият отбор на “Етър ВТ”.  „Виолетовите“ първо отстъпиха с минимално 2:1 при гостуването на “Лудогорец-3” в Разград в сряда.

Стана интересен двубой, в който треньорите дадоха шанс за изява на всичките си футболисти.

Атила Сакалъ откри резултата за домакините, а малко след това Един Стефанов удвои. “Виолетовите” върнаха до края едно попадение, след като Калоян Ненчев се разписа от пряк свободен удар за финалното 2:1.

Тази вечер етърци паднаха с 5:1 в приятелска среща с „Черноломец“ в Попово. Мартин Ковачев откри за домакините. Калоян Ненчев възстанови равенството. Капитанът Беадир Беадиров отново даде аванс на тима от Североизточната Трета лига и при този резултат, съперниците се оттеглиха на почивка. След нея, Беадиров се разписа още веднъж. До края още два гола отбеляза Георги Колев.

 

Вижте още

Шахматен клуб „Асеневци” се обръща към местния бизнес за подкрепа в търсенето на помещение

БОРБА БГ 588 четения 0

Отличиха заслужили свищовски спортисти от близкото минало

БОРБА БГ 126 четения 0

Радослав Златанов със сребро от Световното по лека атлетика в Лондон

БОРБА БГ 99 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *