“Етър ВТ” с три поредни домакинства

“Марек” и “Етър ВТ” размениха домакинствата си от сезон 2026/27 във Втора лига заради строително-ремонтните дейности на стадион “Бончук” и невъзможността за тяхното завършване. Така срещата от третия кръг между двата тима ще се проведе на стадион “Ивайло”, а ответният двубой от 20-ия кръг – в Дупница, обяви Спортно техническа комисия към БФС.

Така след гостуването на ОФК “Несебър” етърци ще имат три поредни домакинства – срещу “Янтра 2019” (Габрово), “Марек” и “Рилски спортист”.