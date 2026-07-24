Иван Иванов: “Очаквам в Несебър „Етър ВТ“ да е отборът, който ще води играта и да си тръгне с трите точки!”

Старши треньорът на “Етър ВТ” Иван Иванов говори преди старта на тима в новото първенство – утрешното гостуване в Несебър.

– Г-н Иванов, доволен ли сте от показаното от отбора в подготовката?

– Да, дори бях приятно изненадан. Беше очаквано, но бях подготвен да има някои по-слаби тренировки с разсеяност или умора. Но футболистите на всяка тренировка се влагаха прекрасно, отношението им беше страхотно! С нетърпение очакваме старта…

– За първи път нямаше нито един напуснал през лятото, привлечени бяха двама нови. Отборът вече сглобен, адаптиран и готов ли е за първия мач?

– О, да! Това беше и нашата цел – да не правим големи промени. Още в края на сезона казах на футболистите: не искам никой да ми казва „Тренер, имам запитване от отбор от „А“ група, пуснете ме!“. Ако някой елитен отбор го иска, плаща се определена трансферна сума. Опитваме се да изкореним досегашните практики… Всички разбраха каква е идеята на клуба и на мен като треньор, останаха в отбора и съм много доволен от състава, с който разполагам.

– Часове остават до мача с „Несебър“, както очаквате?

– Честно казано, започваше ми се с домакински мач, защото ние се чувстваме много комфортно на „Ивайло“, създава се много хубава атмосфера и показваме най-доброто си лице, когато сме пред нашата публика. Миналия сезон имахме гостувания, в които теренът не ни позволяваше да играем. Но в Несебър теренът е добър, така че чисто футболно очаквам отборът да продължи да изпълнява задачите, които му се поставят и стила, който налагаме. Просто трябва да сме много по-целенасочени в определени детайли от играта. Искам да си решаваме мачовете колкото може по-рано.

– Предполагамe, че в Несебър отново с офанзивен футбол ще търсим победата?

– Задължително! Няма как една година да работим по това, а сега да правим рязък завой. Това ще означава, че нещо ми е превъртяло в главата… Следвам си моята философия. Отиваме в Несебър, излизаме с висока преса, стараем се да контролираме топката и да не допускаме индивидуални грешки. Очаквам „Етър“ да е отборът, който ще води играта и да си тръгне с трите точки!

– Феновете готвят масова подкрепа в това гостуване, а и Вие споменахте за комфортната обстановка на „Ивайло“. Вашето послание към привържениците?

– През тази година се запознах като треньор с атмосферата. Аз съм играл тук, прекратих кариерата си в „Етър“, но едно е като футболист, съвсем друго като треньор. Атмосферата е доста приятна, но ми се иска да виждам повече хора на трибуните. Наясно съм, че всичко зависи от нас като отбор и като резултати, но все пак си мисля, че българският фен трябва да подобри културата си към всички спортни мероприятия, да отива там да се забавлява и да изпитва емоции. Надявам се по-често тази емоция да бъде положителна! Трябва ни присъствие и по трибуните, така клубът ни ще се стабилизира по-добре и финансово.