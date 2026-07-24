Иззеха дрога от дома на чужденец и от два автомобила

Наркотични вещества иззеха служители на РУ – В. Търново. На 23 юли сутринта в областния град е извършена проверка на 36-годишен местен жител. Намерена и иззета е свивка, съдържаща листна маса, реагираща при полеви наркотест на канабис. Образувана е преписка.

Същата вечер при проверка в имот в с. Ресен, обитаван от чужд гражданин са установени засети в легени три растения от рода на конопа. Иззети са около 870 грама листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

По случая е започнато досъдебно производство. Малко по-късно около 21,00 ч. в с. Къпиново служители от УП – Килифарево са предприели проверка на лек автомобил, управляван от 22-годишен местен жител. В колата е открит плик, съдържащ около 10 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. Започнато е бързо производство.

В хода на специализирана полицейска операция е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 18-годишна местна жителка. При теста на водачката за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на метаамфетамин. Тя е дала кръвна проба за химичен анализ.

Задържана е за срок до 24 часа по ЗМВР. При последвало претърсване в автомобила са установени свивка и част от саморъчно свита цигара, съдържащи листна маса, с общо тегло около 1,5 грам, която при полеви наркотест е реагирала на марихуана. Образувано е бързо производство.

Веселина АНГЕЛОВА