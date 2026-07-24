Класна стая с библиотека и кът за отдих очаква първокласниците в търновско село

Нова класна стая очаква първокласниците в ОУ „Христо Смирненски“ в Самоводене, научи „Борба“. Нови индивидуални чинове и мебели, изцяло подменен паркет и освежени стени с букви и цифри са само част от добрите условия, които ще получат учениците през новата учебна година.

По идея на директора на училището Грета Георгиева ще бъде изграден и специален кът за отдих с библиотека и барбарони, на които учениците ще си почиват в свободното време.

„Класната стая става уникална. При нас стените ще бъдат изписани. Както във всяка друга класна стая, така и в тази ще има кът за отдих. Имаме килимче и барбарони, където децата в междучасието и свободното време могат да си починат. Има и библиотека с книги, които могат да разглеждат и четат. В началото имаше само пред директорската стая, но сега са навсякъде“, обясни директорът Грета Георгиева.

Тя поясни, че идеята на ръководството е децата да се чувстват като у дома. В момента тече приемът, има оформена паралелка за първи клас. Децата ще бъдат на нови и индивидуални чинове, а в класните стаи вече са монтирани и климатици, за което заслуга имат и самите ученици.

В училище много държат на традициите и всяка година ходят да лазаруват и коледуват. През 2024 г. със събраните средства са успели да отидат на синьо училище, а с парите от 2025 г. ръководството е закупило климатиците. По този начин се подпомага отоплението в преходните месеци и през зимните, когато котелът на дърва все още не може да отопли добре помещенията, сподели Грета Георгиева. Тя поясни, че климатиците са сложени в учебните стаи, а не в кабинетите на ръководството.

Наскоро „Кроношпан“ дари на училището 270 кв. метра ламиниран паркет, който също ще бъде поставен в класните стаи. Започва ремонт и на част от фасадата на училището, където има компрометирана мазилка. Очаква се ремонтните дейности да приключат до началото на учебната година.

През тази година в училището беше открит и нов STЕМ кабинет.

Михаил МИХАЛЕВ