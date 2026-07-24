23-ма футболисти картотекира „Локомотив“ (Г. Оряховица) за новото първенство на Втора лига, което започва този уикенд. На практика „железничарите“ сериозно обновиха състава след завръщането на старши треньора Николай Панайотов. Заложено е основно на български футболисти, преобладават млади играчи, коментира президентът на клуба Владимир Русев. Вчера клубът привлече още двама младоци Егор Романюк и Стоил Йорданов от ЦСКА 1948. Първият е 17- годишен централен защитник, който през миналия сезон изигра под наем в „Миньор“ (Перник) 27 мача. Седемнайсетгодишен е и Стоил Йорданов, който също ще е преотстъпен от ЦСКА 1948. 16- годишен е привлеченият по време на подготовката от школата на „Етър ВТ“ централен бранител Християн Захариев, който е играл и за юношите на столичния „Левски“.

Както „Борба“ писа „Локомотив“ взе и португалеца Тиаго Матош, юноша на „Порто“.

Ето и всички футболисти, които получиха картотеки: Геннадий Ганев, Боян Рангелов, Дилян Георгиев, Димитър Илиев, Жулиян Иванов, Иван Аврамов, Иван Анастасов, Кристиян Райчев, Кристиян Милушев, Мариян Иванов, Мариян Хараламбиев, Мартин Тодорски, Панайот Пасков, Пламен Петров, Спас Георгиев, Стефан Чукурлиев, Стефан Стойков, Теодор Райков, Христиан Захариев, Янислав Цачев, Стоил Йорданов, Егор Романюк, Тиаго Матош.

„Локомотив“ започва сезона с домакинство на „Черноморец 1919“ /Бургас/ на 25 юли /събота/ от 20:00 часа. Главен съдия е Красимир Кръстев, асистира му Станимир Господинов и Мартин Иванов. Четвърти съдия е Владимир Кирилов.