Местна фирма си купи два балона, пуска ги над В. Търново

Летателните съоръжения бяха собственост на Община Шумен

НОВА ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ ЩЕ РАДВА ГОСТИТЕ НА БОЛЯРСКИЯ ГРАД, КОИТО ИСКАТ ДА ВИДЯТ КРАСОТАТА МУ ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД. Два балона, издигащи се в небето с горещ въздух, бяха закупени при публичен търг в Община Шумен за дейността на търновска компания.

Балоните бяха продадени за 6120 евро, като освен местното дружество нямаше друг кандидат. Атрактивните съоръжения не могат да бъдат въведени в експлоатация без лицензиран пилот, затова предстои новата компания собственик да наеме такъв специалист.

Именно липсата на пилот и лицензи стават причина атракционите да не летят над Шумен в продължение на десетилетие. Сега обаче получиха втори шанс за живот и възможност да се превърнат в култова туристическа услуга в старата столица.

Балоните са произведени в Чехия, а пристигат в Община Шумен по европейския проект „Оттук започва България”. Тяхната цена тогава била 109 000 лв.

Макар че занапред летателните съоръжения ще радват туристите във Велико Търново, веднъж годишно те ще се ползват безвъзмездно от Община Шумен. Това е уредено при специална клауза в договора за продажбата.

И към момента се предлагат панорамни издигания с балон над старата столица като част от богатата палитра от адреналинови преживявания на известна интернет платформа. Цените зависят от това колко души ще се качат на борда. Таксите варират от 54 до 216 евро.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: архив, Община Горна Оряховица