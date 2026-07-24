Над 700 осъдени за година, болшинството са извършители на общоопасни престъпления

Общо 998 дела за извършени престъпления са приключени във Великотърновска област през 2025 година. 390 от тях са завършили с ефективно осъждане, 417 – с условно, 24 – с оправдаване, 1 – с прекратяване и 166 – с освобождаването от наказание. Това показват данните на Национален статистически институт, Отдел “Статистически изследвания” – Велико Търново. С ефективни и условни присъди са приключили делата за 807 извършени престъпления.

През 2025 г. обвиняеми са били 905 лица. От тях с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 349 лица, или 38.6% от общия брой на обвиняемите.

С условни наказания са 365 лица (40.3%), освободени от наказателна отговорност са 168 души (18.6%), оправдани са 21 обвиняеми (2.3%) и са

прекратени делата на 2 лица (0.2%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2025 г. е 714. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 30, или 4.2% от всички осъдени.

През отчетната година, осъдените мъже са 652, или 91.3%, а жените – 62 (8.7%).

Сред престъпленията, завършили с осъждане, най-голям е броят и делът на общоопасните – 423, или 52.4%. На второ място в структурата са престъпленията против собствеността2, като с осъдителна присъда са приключили делата за 152, или 18.8%. Наказани са и 93 престъпления против личността3 (11.5%), 37 престъпления против стопанството (4.6%), 31 престъпления против реда и общественото спокойствие (3.8%), 24 документни престъпления (3.0%), 23 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции2 (2.9%), 12 против брака, семейството и младежта (1.5%), 9 против финансовата, данъчната и осигурителната системи (1.1%) и 3 престъпления против правата на гражданите (0.4%).

През 2025 г. повече от половината (54.1%) от всички осъдени са наказани за извършването на общоопасни престъпления – 386 лица. На второ място в структурата са осъдените за престъпления против собствеността – 143 лица (20.0%). Осъдени за престъпления против личността са 72 лица (10.1%). За извършването на престъпления против стопанството са наказани 32 лица, или 4.5%. Осъдени лица за престъпления против реда и общественото спокойствие са 26 лица (3.6%). За документни престъпления са осъдени 20 лица, или 2.8%. Осъдени за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации, и лица, изпълняващи публични функции са 15 лица (2.1%), за престъпления против брака, семейството и младежта – 12 лица, (1.7%), за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система – 7 лица (1.0%) и осъдени за престъпления против правата на гражданите – 1 лице (0.1%).

Веселина АНГЕЛОВА