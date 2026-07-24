Община Горна Оряховица защити патент за Националното изложение за младежко техническо творчество

Националното изложение за младежко техническо творчество вече е защитена марка на Община Горна Оряховица. Патентното ведомство на Република България издаде свидетелство за регистрация, с което Общината придобива изключителните права върху отличителния знак на това емблематично събитие.

Регистрацията е със срок на действие 2036 г. и с получаването й Община Горна Оряховица официално защитава идентичността и развитието на форума, който от години събира на едно място най-талантливите млади технически умове на България.

Патентен сертификат специално беше връчен от заместник-кмета Петя Иванова и на инж. Владимир Григоров – създател, идеолог и двигател на Националното изложение за младежко техническо творчество.

Тази година от 5 до 7 ноември ще се проведе 10-ото юбилейно издание на събитието. Вече има над 180 потвърдили участници от цялата страна, информираха зам.-кметът Петя Иванова и инж. Владимир Григоров.

Активно участие в него ще вземат и всички горнооряховски училища, които ще представят разработки, създадени в новоизградените STEM центрове. За юбилейното издание учебните заведения обединиха усилията си и създават общи изделия, изработени съвместно в новоизградените модерни лаборатории и кабинети.