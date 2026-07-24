ОБЯВЛЕНИЕ – конкурс за специализанти

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

На основание: чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, във вр. с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 327/22.07.2026 г. на Управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД.

МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕООД ОБЯВЯВА:

Конкурс за заемане на следните длъжности:

Лекар, специализант по Клинична лаборатория – 2 щатни бройки;

– 2 щатни бройки; Лекар, специализант по Нервни болести – 1 щатна бройка;

– 1 щатна бройка; Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия – 1 щатна бройка;

– 1 щатна бройка; Лекар, специализант по Инфекциозни болести – 1 щатна бройка.

Място на работа: МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД, гр. Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий“ № 72

Характер на работата: Провеждане на обучение за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ. Обучението се осъществява, чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата за обучение, като същият носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика. Подробно описание на длъжностите се съдържа в длъжностна характеристика, утвърдена от Управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД.

Изисквания за заемане на длъжността „Лекар, специализант по клинична специалност”:

Образование: Висше-магистър по специалност „Медицина“;

Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;

Да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от право да упражнява професията.

Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие в конкурса в свободен текст с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;

Автобиография в европейски формат;

Копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;

Копие от диплома, за придобита професионална квалификация в Република България или документ, удостоверяващ правото да се упражнява съответната професия, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис (ако има такава);

Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;

За кандидат-специализанти чужди граждани – Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето в случаите по чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредба №1/22.01.2015 г.;

Свидетелство за съдимост.

Ред за провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на два етапа: 1. етап по допускане, състоящ се в проверка на подадените от кандидатите документи и съответствието им с изискванията на обявата; 2. етап по същество, в който кандидатите, преминали първия етап, ще бъдат поканени на събеседване за проверка на познанията им в областта на конкретната клинична специалност, за която кандидатстват. Всеки кандидат допуснат до събеседване се оценява от членовете на комисията по шестобалната система, като резултатът от проверката на познанията е средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията. При резултат по-нисък от 4.50, кандидатът не преминава към класиране.

Правила за балообразуване и класиране:

Класирането на кандидатите за съответната клинична специалност става на база следните оценки:

средния успех от следването и от държавните изпити (A); оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства, ако са повече от една се изчислява средноаритметично (B); резултатът от проверката на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства /оценката от събеседването/(C).

Балът се сформира по следната формула: А+В+2*С.

Максималната оценка за всеки един от показателите е 6.00, а максималният бал, който може да получи всеки един от кандидатите е 24.00.

Трудовото правоотношение възниква с кандидатите класирани на първо място за лекар-специализанти по: „Нервни болести“, „Пневмология и фтизиатрия“ и „Инфекциозни болести“. Трудовото правоотношение възниква с кандидатите класирани на първо и второ място за лекар-специализанти по „Клинична лаборатория“.

Подаване на документи:

Кандидатите подават изискуемите документи лично или чрез упълномощен представител, запечатани в непрозрачен плик, обозначен по следния начин: „Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността Лекар, специализант по „………“. Върху плика се изписват – трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка. Документите се приемат в Деловодството на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД, ет. 2, като същите се подават всеки работен ден от 07:30 часа до 16:00 часа в едномесечен срок, считано от деня на публикуване на обявата за конкурса.

При приемане на документите в Деловодството, служителят записва върху плика входящия номер и датата на получаването им, като на всеки кандидат се предоставя входящия номер.

За датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, кандидатите да бъдат уведомени писмено.

С класираните кандидати за заемане на длъжността се сключва трудов договор съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ и по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Договор по чл. 234 от Кодекса на труда.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности в МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД.

Д-Р ИВАН ИВАНОВ,

УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕООД