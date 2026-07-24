Овчарник край В. Търново излиза на търг за 131 384 евро

За една година имотът поскъпнал с над 130%

БИВШ ОВЧАРНИК СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ И ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН в землището на търновското село Къпиново излиза на публичен търг, организиран от ЧСИ.

Имотът е с площ 6,3 дка и се намира в местността Урушко дере. Любопитното е, че за парцела отново се търси купувач, след като не бе реализирана сделка през 2025 г., и то за далеч по-ниска цена. Тогава имотът се предлагаше за 108 768 лв., или 55 612 евро.

В парцела са разположени три здания, като най-голямото от тях представлява метално хале – овчарник с площ 1064 кв. м. Другите две постройки са с площ съответно 55 кв. м. и 35 кв. м.

До търга се стига след изпълнително дело срещу собственика за удовлетворяване на взиманията от кредитор.

Продажбата ще се извърши на 28 август в 10:00 ч. в Районния съд във Велико Търново.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: Регистър на публичните продажби на ЧСИ в България.