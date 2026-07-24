Плажът на Янтра пълен с боклуци и разкопан, но пък с табела, забраняваща къпането

Плажът на Янтра, който от няколко години е основна арена за фестивала „48 часа Варуша юг“, е в окаяно състояние, убеди се на място екип на „Борба“. Подпряна до дърво е самата табела, която посреща посетителите, а друга, съвсем нова, забранява къпането. Пълна противоположност на представата за плаж.

Големите дъждове в края на май буквално заляха плажа, след като Янтра излезе от коритото си. На места пясъкът е заменен с изкопана пръст, има довлечени клони. А някогашните дървета от плажа са само спомен. На тях обикновено се закачаха хамаците по време на фестивала, които правеха мястото уютно. Няма я и йога къщичката, която служеше за сцена на редица изпълнители и различни демонстрации.

За съжаление, водната стихия не е единствената, която е нанесла поражения върху мястото. Човешката немарливост е другият фактор, който сериозно уврежда мястото. Плажът е осеян с всевъзможни отпадъци, торбички, шишета и опаковки.

Да, по всяка вероятност доброволците и тази година ще облагородят и почистят мястото, но за превръщането на плажа в сезонна, а защо не и дългогодишна дестинация, е необходимо много повече. На първо място, хората трябва да започнат да опазват създаденото, а след това да се борят с природните стихии.

А други хора трябва да отговорят на въпроса какъв плаж е този, на който няма осигурени безопасни условия за почивка. Отговорът е ясен – плаж, на който къпането е забранено…

Михаил МИХАЛЕВ