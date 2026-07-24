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Крими

Разследват палеж на автомобил

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Служители на полицейското управление в Г. Оряховица разследват причините за пожар на лек автомобил. На 23 юли около полунощ на тел. 112 е получен сигнал за горящ автомобил, паркиран пред жилище на ул.”Божур” в с. Добри дял.   На местопроизшествието пристигнал екип от трима огнеборци, които бързо изгасили , горящиия  “Нисан Терано“

Пламъците са унищожили двигателен отсек, арматурно табло и две гуми. От изпепеляване е спасена една сграда.

След потушаване на пламъците е извършен оглед. Причините за пожара са в процес на изясняване, но има съмнения за умишлен палеж. По случая с води досъдебно производство.

Веселина АНГЕЛОВА

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