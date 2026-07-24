Разследват палеж на автомобил

Пламъците са унищожили двигателен отсек, арматурно табло и две гуми. От изпепеляване е спасена една сграда.

След потушаване на пламъците е извършен оглед. Причините за пожара са в процес на изясняване, но има съмнения за умишлен палеж. По случая с води досъдебно производство.

Веселина АНГЕЛОВА