Разследват палеж на автомобил
Служители на полицейското управление в Г. Оряховица разследват причините за пожар на лек автомобил. На 23 юли около полунощ на тел. 112 е получен сигнал за горящ автомобил, паркиран пред жилище на ул.”Божур” в с. Добри дял. На местопроизшествието пристигнал екип от трима огнеборци, които бързо изгасили , горящиия “Нисан Терано“
Пламъците са унищожили двигателен отсек, арматурно табло и две гуми. От изпепеляване е спасена една сграда.
След потушаване на пламъците е извършен оглед. Причините за пожара са в процес на изясняване, но има съмнения за умишлен палеж. По случая с води досъдебно производство.
Веселина АНГЕЛОВА